Вода, петрушка и сон: врач рассказала, как правильно избавиться от отеков после застолий

Кандидат медицинских наук Валентина Петунина высказала мнение, что после длительных выходных не стоит бороться с отеками отказом от еды, диетами или мочегонными препаратами, сообщил vostokmedia.com. Эксперт поделилась эффективными советами.

«Отек после праздников — это не катастрофа, а сигнал. Организм говорит вам: "Ты перегрузил систему. Пора вернуться к балансу"», — отметила эксперт.

Доцент кафедры кожных болезней и косметологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Минздрава России призвала отказаться от кардинальных мер. Важно понимать, что отеки — это не жир и не целлюлит. Это лишь жидкость, которая образовалась в организме из-за переизбытка соли и не только.

Эксперт советует выпивать по 1,5 — 2 литра воды. Стоит отказаться от других напитков. Допустимо пить зеленый чай, но он не входит в норму двух литров, а считается отдельно. В рацион питания рекомендовано добавить огурцы, кабачки, сельдерей, петрушку и клюкву. Отказаться желательно от жирной, соленой, копченой пищи.

«Особенно полезны продукты, богатые калием, — он нейтрализует натрий. Это бананы, авокадо, гречка, шпинат, курага. И готовьте на пару или варите — никакой жарки и соусов», — советует Валентина Павловна.

Эксперт рекомендует для адаптации после праздников следить за режимом сна. Процессы детоксикации и лимфооттока активизируются с 23.00 до 03.00 часов ночи. Рекомендовано спать по 7-8 часов.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников обратился к тем, кто «просто до упаду» употреблял на выходных алкоголь и еду.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.