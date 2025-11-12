Малоинвазивно и без следов: как в Дубне лечат варикоз по полису ОМС
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Дубна]
В Дубне в городской больнице проводят эндовенозную лазерную облитерацию — малоинвазивное лечение варикоза вен нижних конечностей. Операция выполняется через небольшой прокол, под контролем УЗИ, с местной анестезией. Пациенты остаются в сознании и могут сразу после процедуры возвращаться к обычной жизни.
За несколько месяцев в Дубне выполнено уже около 100 таких операций по полису ОМС. Пациенты отмечают быстрый период восстановления и отсутствие заметных следов вмешательства.
Чтобы попасть на процедуру, достаточно обратиться к участковому терапевту для амбулаторного приема.
Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что внедрение новых технологий и доступность современных методов лечения становится возможной во многом благодаря поддержке команды губернатора и направлено на улучшение здоровья жителей города.