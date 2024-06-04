Малыша с острым гнойным синуситом и гнойным этмоидитом прооперировали в Мытищах

В мытищинскую больницу поступил малыш в возрасте почти два года с диагнозом острый гнойный синусит и острый гнойный этмоидит, это заболевание, представляющее собой воспаление клеток решетчатой кости, расположенной близко к глазнице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Известно, что такие заболевания встречаются у детей не так уж редко, в большинстве случаях они разрешаются сами. Но если этого не произошло, гнойный этмоидит представляет серьезную опасность для здоровья малыша. Последствия могут самыми тяжелыми от флегмоны орбиты, менингита, сепсиса, вплоть до потери зрения и угрозы жизни.

Специалисты провели компьютерную томографию, подключили второй антибиотик, но, к сожалению, положительной динамики не наблюдалось. Стало очевидно, что без операции не обойтись. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом.

«Мы провели эндоскопичесткую микрогайморо — и этмоидотомию. То есть, полностью санировали все пазухи носа справа, где было гнойное отделяемое. Все удалили, прочистили, промыли, и на следующий день положительная динамика была налицо. Отек спал, состояние улучшилось», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Виталий Исаев.

В настоящее время маленький пациент быстро идет на поправку. Благодаря современному эндоскопическому оборудованию, которым располагает Мытищинская больница, а главное — профессионализму врачей, операция получилась малоинвазивной и щадящей для ребенка.