Малыша с задержкой стула и сильно вздутым животом спасли подмосковные врачи

В Московский областной центр охраны материнства и детства в приемный покой отделения хирургии новорожденных бригада скорой медицинской помощи доставила трехмесячного малыша с кишечной непроходимостью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи пообщались с родителями пациента и выяснили, что задержки стула — обычное явление для ребенка. Врачи провели первичное обследование в рамках приемного покоя, выполнили рентгенограмму, очистительную клизму. После первичного обследования малышу был выставлен клинический диагноз: «кишечная непроходимость».

Специалисты приняли решение о проведении оперативного лечения после комплексной предоперационной подготовки. Учитывая, что родители отмечали задержку стула на протяжении всей жизни ребенка — причиной кишечной непроходимости могло послужить редкое врожденное заболевание: Болезнь Гиршпрунга. Данное заболевание характеризуется отсутствием нервных ганглиев в толстой кишке и как следствие отсутствием моторики в этом отделе кишечника.

«Нами было принято решение о выведении кишечной стомы на уровне терминальных отделов тонкой кишки для своевременного опорожнения кишечника и устранения жизнеугрожающего состояния», — рассказывает оперирующий врач Антон Колобов.

В данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, но впереди его еще ждет долгий путь. Лечащий врач дал все необходимые рекомендации по дообследованию ребенка в плановом порядке после чего будет принято решение о дальнейшей тактике планового этапного оперативного лечения.