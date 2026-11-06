Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала округлившийся живот
lady.mail: 40-летняя Карпович показала округлившийся живот в новой фотосессии
Фото: [соцсети]
40-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович поделилась в личном блоге кадрами новой съемки, передает Леди.Mail.
Актриса предстала в облегающем черном платье с вырезом на талии. Наряд подчеркнул ее изменившуюся фигуру. Образ дополнили массивные браслеты с камнями и необычное украшение на ухо.
Для Мирославы это первая беременность. Отец ребенка — 29-летний предприниматель из Молдавии Евгений Рагулин. Он младше актрисы на 11 лет. Пара встречалась около года, а в июне 2026 года зарегистрировала брак. О беременности Карпович объявила в начале осени. До этого она предпочитала не делиться подробностями личной жизни.
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