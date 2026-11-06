Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала округлившийся живот

Актриса предстала в облегающем черном платье с вырезом на талии. Наряд подчеркнул ее изменившуюся фигуру. Образ дополнили массивные браслеты с камнями и необычное украшение на ухо.

Для Мирославы это первая беременность. Отец ребенка — 29-летний предприниматель из Молдавии Евгений Рагулин. Он младше актрисы на 11 лет. Пара встречалась около года, а в июне 2026 года зарегистрировала брак. О беременности Карпович объявила в начале осени. До этого она предпочитала не делиться подробностями личной жизни.

Ранее звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фотографию с мужем из Лувра.