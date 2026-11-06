Омбудсмен Подмосковья рассказала об итогах акции «Правовой марафон для пенсионеров»

В аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской подвели итоги социально-правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров».

Проект приурочен ко Дню пожилого человека. В его рамках в округах региона провели 29 мероприятий. Участниками акции стали свыше 2,3 тыс. представителей старшего поколения.

К примеру, в Воскресенске и Мытищах прошли круглые столы на тему защиты от мошенников. В Коломне сотрудник МЧС рассказал о правилах безопасности в быту. В Красногорске пенсионеров научили пользоваться онлайн-сервисами. Также были организованы выездные приемы граждан.

«Также члены нашего Молодежного совета активно принимали участие в акции. Ребята провели мастер-класс в рамках своего проекта «ЦифроВнук» в клубе «Активного долголетия» в Чехове. Участникам мероприятия рассказали о цифровой безопасности, помогли разобраться с волнующими вопросами. Еще одним важным событием стал визит к ветерану Великой Отечественной войны, генерал-майору Степану Едыкину и его супруге», - рассказала Фаевская.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.