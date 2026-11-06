Нетрезвый хозяин швырял собаку о землю: очевидцы проучили россиянина за жестокость к питомцу

Неравнодушные кузбассовцы спасли собаку от жестокого пьяного хозяина

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Жители Новокузнецка отбили у пьяного владельца мопса после того, как тот начал жестоко обращаться с питомцем прямо на улице. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на местные соцсети.

Неприятная сцена развернулась вечером возле дома № 41 на улице Циолковского. По словам местной жительницы, обратившей внимание на происходящее, мужчина схватил своего мопса за шлейку, перешел с ним через дорогу и бесцеремонно швырнул животное в траву.

Спустя некоторое время горожанка вместе с другими неравнодушными прохожими снова наткнулась на того же хозяина. На этот раз мужчина силой прижимал собаку к земле. Заметив такое отношение к питомцу, очевидцы попросили проходящих мимо молодых людей вмешаться и помочь утихомирить агрессивного собаковода.

Реакция хозяина оказалась непредсказуемой: он бросился наутек, параллельно судорожно крича в телефонную трубку, что на него напали неизвестные и пытаются отнять животное. Позже знакомые мужчины пояснили, что он ведет себя неадекватно, а в тот вечер и вовсе перебрал с алкоголем.

На место вызвали сотрудников полиции. Пока участники конфликта разбирались с правоохранителями, неравнодушные горожане забрали пострадавшего мопса себе, а нетрезвый хозяин ушел домой. Однако на этом история не закончилась: позже мужчина начал обрывать телефон спасителей пса с требованиями вернуть питомца, предлагал за него деньги и даже пытался выдать себя за адвоката.

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