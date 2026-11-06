«Мне вообще по фигу!»: Волочкова сделала заявление о бывшем директоре

Артистка опубликовала на своей странице эмоциональное обращение, в котором обвинила Николаева в предательстве. По ее словам, за негативными высказываниями в ее адрес стоят зависть и обида. Волочкова считает, что именно эти чувства двигают теми, кто критикует ее.

«Не позволяй чужому яду касаться твоей души. А мне вообще по фигу! И могу себе это позволить!», — заявила Анастасия.

Артистка раскрыла и финансовую сторону конфликта. Она рассказала, что Николаев забрал себе больше денег, чем было оговорено. Вместо согласованного процента от гонорара он присвоил более крупную сумму. Волочкова подчеркнула, что такое поведение стало для нее неожиданностью, ведь она доверяла директору.

Кроме того, балерина отметила, что за четыре месяца совместной работы Николаев организовал для нее только один концерт — в Краснодаре. Такой результат Волочкова считает неудовлетворительным.

Балерина призналась, что ожидала большего количества выступлений и более активной работы со стороны директора. Сейчас Анастасия продолжает разбираться в ситуации и не исключает дальнейших шагов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы.