«Мне вообще по фигу!»: Волочкова сделала заявление о бывшем директоре

Super: Анастасия Волочкова обвинила директора в предательстве и присвоении денег

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала, связанного с ее бывшим директором Максимом Николаевым, пишет Super.

Артистка опубликовала на своей странице эмоциональное обращение, в котором обвинила Николаева в предательстве. По ее словам, за негативными высказываниями в ее адрес стоят зависть и обида. Волочкова считает, что именно эти чувства двигают теми, кто критикует ее.

«Не позволяй чужому яду касаться твоей души. А мне вообще по фигу! И могу себе это позволить!», — заявила Анастасия.

Артистка раскрыла и финансовую сторону конфликта. Она рассказала, что Николаев забрал себе больше денег, чем было оговорено. Вместо согласованного процента от гонорара он присвоил более крупную сумму. Волочкова подчеркнула, что такое поведение стало для нее неожиданностью, ведь она доверяла директору.

Кроме того, балерина отметила, что за четыре месяца совместной работы Николаев организовал для нее только один концерт — в Краснодаре. Такой результат Волочкова считает неудовлетворительным.

Балерина призналась, что ожидала большего количества выступлений и более активной работы со стороны директора. Сейчас Анастасия продолжает разбираться в ситуации и не исключает дальнейших шагов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы.

Актуально

Читайте также

Муза Киркорова раскрыла, с кем до нее встречался ее 50-летний жених

Муза Киркорова раскрыла, с кем до нее встречался ее 50-летний жених

У Григория Лепса заметили синяк на шее

У Григория Лепса заметили синяк на шее

«Техника — что надо!»: чемпион Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

«Техника — что надо!»: чемпион Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

«Я рожала сама»: Климова объяснила, почему рожала без анестезии

«Я рожала сама»: Климова объяснила, почему рожала без анестезии

Нонна Гришаева сравнила себя 20-летней давности с собой нынешней

Нонна Гришаева сравнила себя 20-летней давности с собой нынешней

Звезда «Комбинации» Уколова показала откровенный снимок из бани

Звезда «Комбинации» Уколова показала откровенный снимок из бани

Алана Мамаева обвинила Надежду Санько в измене с Павлом Мамаевым

Алана Мамаева обвинила Надежду Санько в измене с Павлом Мамаевым

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Клава Кока опровергла информацию о том, что увела Масленникова из отношений

Клава Кока опровергла информацию о том, что увела Масленникова из отношений

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

«Скучаем, любим»: Игорь Николаев обратился к старшей дочери в день ее рождения

Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России

Дэйна Уайт допустил проведение турнира UFC в России

Margo обиделась на Шепелева за кулисами «Трех островов»

Margo обиделась на Шепелева за кулисами «Трех островов»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное