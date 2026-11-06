«Когда-нибудь пригодится»: сколько денег пылится в шкафах москвичей

Почти у каждого москвича дома есть хлам, который годами занимает место. Девять из десяти жителей столицы признались: есть вещи, которыми они не пользовались больше года. А их общую стоимость оценили в среднем в ₽31 тыс. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «Авито».

В среднем у респондентов скопилось около десяти ненужных предметов. При этом 34% считают, что таких вещей у них меньше пяти, а 17% насчитали больше двадцати. Чаще всего большие запасы обнаруживаются у людей 45–64 лет.

Главная причина, по которой вещи остаются в доме, — надежда, что они пригодятся (51%). Еще 36% признались, что им жалко выбрасывать. У 31% есть желание продать ненужное, но не хватает времени. А 19% хранят предметы из-за семейных воспоминаний.

Лидируют среди невостребованных вещей одежда, обувь и сумки — их хранят 75% опрошенных. Женщины чаще сохраняют посуду, украшения и детские вещи. Мужчины — электронику, инструменты и товары для спорта.

Оценки стоимости запасов разнятся: 34% считают, что их вещи стоят до ₽15 тыс, 17% — ₽15–30 тыс, по 12% — ₽30–50 тыс. и ₽50–100 тыс, а 4% — больше ₽100 тыс. Но это лишь личные оценки, реальная цена продажи может быть ниже.

При этом 59% москвичей уже продавали ненужные вещи. Из них 77% используют онлайн-площадки, 25% — соцсети, 18% — знакомых, 10% — чаты домов.

Чтобы освободить место, можно начать с одной полки и разделить вещи на три группы: нужное, ценное и лишнее. Хорошие вещи можно продать или отдать на благотворительность, а неисправную технику — сдать в пункты приема. Главное — не путать предполагаемую стоимость с реальными деньгами.

Ранее специалист Бондарь назвал вещи, которые нельзя оставлять на балконе зимой.