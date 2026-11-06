Почему одни воспоминания исчезают, а другие остаются на годы? Ученые нашли возможный ответ в гормоне стресса

Popular Mechanics: гормон стресса помогает сохранять эмоциональные воспоминания

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Фото: [Медиасток.рф]

Кратковременный стресс может помогать мозгу лучше запоминать эмоциональные события, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование ученых Йельского университета в журнале Science Advances. Ключевую роль в этом процессе, по мнению авторов, играет кортизол — гормон, который выделяется во время стрессовой реакции.

В эксперименте участники принимали либо гидрокортизон — лекарственную форму кортизола, либо плацебо. Затем им показывали эмоциональные изображения и одновременно следили за работой мозга с помощью функциональной МРТ.

На следующий день ученые проверяли, какие изображения люди запомнили лучше. Оказалось, что под действием кортизола сети мозга, связанные с эмоциональным возбуждением, становились более стабильными и сильнее взаимодействовали между собой.

Кроме того, кортизол увеличивал совпадение между участками мозга, которые отвечали за эмоциональную реакцию, и теми, которые предсказывали последующее запоминание. Проще говоря, мозг начинал уделять больше внимания именно эмоционально значимой информации.

Исследователи считают, что это может объяснять, почему события, пережитые в состоянии сильного напряжения, иногда надолго остаются в памяти.

При этом речь идет о кратковременном стрессе. Хронический стресс, который продолжается месяцами или годами, напротив, может вредить здоровью и работе мозга.

иностранная пресса

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