Новая поликлиника на 150 посещений заработала в деревне Глухово Красногорска

Новая поликлиника на 150 посещений в смену заработала в деревне Глухово Красногорска. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Благодаря ее открытию медицинская помощь станет доступнее для почти 10 тыс. жителей, в том числе 3 тыс. детей», — отметил он.

Поликлиника вошла в состав Красногорской клинической больницы. В ней смогут получать медпомощь жители деревень Глухово, Поздняково и Михалково, села Николо-Урюпино, поселков Ильинское-Усово и Инженерный-1.

В учреждении уже работают терапевт, педиатр и врачи неотложной помощи. Также можно пройти вакцинацию, сдать анализы и сделать ЭКГ. В дальнейшем здесь начнут принимать и врачи узких специализаций.

Развитие первичного звена здравоохранения — одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.