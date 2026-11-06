Почему люди на грани смерти видят похожие картины? Ученые выявили четыре группы видений

Daily Mail: видения на грани смерти разделили на четыре типа по форме и цвету

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Фото: [Медиасток.рф]

Исследователи проанализировали 50 рассказов людей, переживших состояния на грани смерти, и обнаружили повторяющиеся закономерности в форме и цвете их видений, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Psychology. Участников просили нарисовать пространства, которые они помнили, и отметить, как двигались внутри них и какие цвета видели.

Почти все описания удалось разделить на четыре группы. Одни люди вспоминали конусообразные пространства, похожие на классический «туннель света», другие — арки, широкие изогнутые пространства или круглые и овальные области, полностью окружавшие человека.

При этом форма оказалась связана с цветом. Из 28 конусообразных пространств 22 были описаны как полностью черно-белые, а 27 из 31 широкого изогнутого пространства участники вспоминали ярко окрашенными.

Авторы предполагают, что подобные совпадения могут быть связаны с особенностями работы зрения и мозга. Например, недостаток кислорода способен сужать поле зрения и вызывать эффект туннеля, а в темноте человек хуже различает цвета.

Широкие яркие пространства исследователи сравнили с эффектом Ганцфельда, при котором мозг может создавать яркие зрительные образы при почти полном отсутствии внешних ориентиров.

Однако работа не доказывает, что именно эти механизмы вызывают околосмертные переживания. Она лишь показывает, что у очень разных по содержанию видений могут быть общие особенности формы и цвета.

иностранная пресса

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