В Сибири поставили точку в деле высокопоставленного сотрудника УФСИН

Кемеровский областной суд признал законным приговор бывшему подполковнику УФСИН по Республике Тыва, получившему 11 лет колонии за покровительство экстремистам в исправительных учреждениях. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Судебная коллегия поставила окончательную точку в резонансном деле бывшего начальника отделения режима и надзора тувинского УФСИН. Чтобы гарантировать полную объективность расследования, материалы передали в соседний регион, где их первоначально рассмотрел Ленинский районный суд Кемерова.

Следствие и суд установили, что высокопоставленный сотрудник органов с ноября 2020 по май 2023 года систематически злоупотреблял своими служебными полномочиями. Пользуясь положением, он фактически создавал зеленую улицу для участников запрещенной организации, помогая им продолжать экстремистскую деятельность прямо на территории исправительных колоний Тувы.

Суд первой инстанции приговорил экс-офицера к 11 годам лишения свободы. Дополнительно его лишили специального звания «подполковник внутренней службы» и запретили работать в структурах ФСИН в течение 4 лет после освобождения. Адвокаты осужденного попытались обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, однако областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а вердикт — без изменений. Теперь приговор официально вступил в законную силу.

Стоит отметить, что это далеко не первый громкий скандал в сибирской пенитенциарной системе за последнее время. Совсем недавно за аналогичные злоупотребления властью и оказание давления на свидетелей реальный срок получил сотрудник одной из колоний Новокузнецка.