Экобоксы для сбора текстиля на переработку обновили в девяти округах Московской области

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Экобоксы для сбора текстиля на переработку обновили в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, работы на 100% выполнили в Пушкино, Мытищах, Чехове, Реутове, Одинцово, Ленинском, Балашихе, Красногорске, Домодедово. Близятся к завершению работы в Химках и Подольске.

В такие экобоксы можно сдать одежду, постельное белье и другие текстильные изделия. Собранное вторсырье направят на переработку.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.