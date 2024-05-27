Малышку, которая родилась весом чуть более килограмма, выписали из Видновского перинатального центра

Девочка с редким именем Емина родилась в Видновском перинатальном центре на сроке 28 недель беременности весом почти тысяча двести граммов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Мама Емины Мария отметила, что надеялась доносить дочку до срока. Но у нее был диагноз врастание плаценты в рубец и в мочевой пузырь, и дважды произошли кровотечения — в 20 и 26 недель беременности. А уже после третьего кровотечения заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Александрович Куликов экстренно прооперировал женщину.

Примечательно, что анестезиологи-реаниматологи и неонатологи выхаживали кроху сначала в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, затем — в патологии новорожденных и недоношенных детей. Финишной прямой стала реабилитация.

«Пришлось непросто, очень хотелось домой. Помогла поддержка семьи, сотрудников Видновского перинатального центра. Врач-неонатолог Алина Обливанцева и заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова приободряли и успокаивали. И вот, с весом две тысячи триста граммов, едем домой в Серпухов», — улыбается Мария.

Отмечается, что дома маму и маленькую принцессу Емину ждет большая дружная семья: папа и три брата — Артем, Демид и Игнат. Девочка еще будет приезжать в гости к врачам Видновского перинатального центра в катамнез. При этом программа наблюдения малышки-торопыжки расписана до 3-х летнего возраста.