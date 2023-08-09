Мануальный терапевт Макеев объяснил безопасность привычки хрустеть пальцами

Многие люди имеют привычку хрустеть пальцами, поскольку это создает ощущение расслабления. Мануальный терапевт Станислав Макеев рассказал, действительно ли это так и насколько это вредно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что в процессе хруста возрастает подвижность суставов, что свидетельствует о том, что блок, который ограничивает подвижность, снят.

По мнению медика, эффект гибкости пальцев после хруста длится всего пару часов.