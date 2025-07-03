Спортсмены из Воскресенска и Химок одержали победу на первенстве Европы по греко-римской борьбе

Спортсмены Иван Соломин из Воскресенска и Мингиян Горяев из Химок завоевали золотые медали на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Иван Соломин выступил в весовой категории до 55 кг и смог одолеть представителя Азербайджана Турана Дашдамирова. Второй подмосковный спортсмен в весе до 67 кг одолел Владислава Покотило из команды Украины.

В общей сложности российская национальная сборная завоевала семь медалей турнира. Соревнования проходят в итальянском городе Каорле с 30 июня по 6 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.