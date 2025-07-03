В Истре расширят производство порошковых покрытий

Компания «Теста» планирует расширить производство порошковых покрытий в Истре за счет привлечения льготного займа, полученного в рамках совместной программы Фонда развития промышленности РФ и Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в расширение производства порошковых покрытий компании „Теста“ превышает 42 млн рублей. Инвестпроект получил поддержку в рамках совместной программы федерального и регионального Фондов развития промышленности „Проекты развития“», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, размер полученного займа составил почти 33 млн рублей. После реализации проекта в округе создадут 20 рабочих мест, производство запустят в 2026 году. Компания уже приобрела производственный объект и земельный участок под ним, а также закупает необходимое оборудование.

На предприятии будут изготавливать архитектурные порошковые покрытия с длительным сроком службы, мощность производства составит до 400 тонн продукции ежегодно.

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