В Наро-Фоминске стартовал капитальный ремонт хирургического корпуса: запуск проекта и стремление к досрочной сдаче

В Наро-Фоминске дан официальный старт капитальному ремонту хирургического корпуса – заключен контракт, и сейчас активно ведется разработка проектной документации.

На рабочей встрече, прошедшей в больнице, собрались все ключевые заинтересованные стороны, чтобы обозначить начало этого значимого этапа модернизации медицинского учреждения. Цель – трансформация корпуса в современный медицинский центр, причем с ускорением графика.

Евгений Мелентьев, заместитель главы округа по строительству, провел личный осмотр помещений – от нижнего уровня до кровли – для представителей Министерства здравоохранения Московской области, подрядчика и проектной организации. В ходе обхода были выявлены проблемные участки, требующие первоочередного решения, и обсуждены способы сокращения сроков выполнения работ при сохранении высокого уровня качества.

«Мы пришли к соглашению о поиске всех доступных вариантов для оптимизации процесса ремонта. Глава округа, Роман Шамнэ, поставил перед нами четкую задачу: если есть потенциал сдать обновленный корпус раньше, чем указано в договоре, мы обязаны воспользоваться этой возможностью,» – сообщил Евгений Мелентьев.

Главный врач больницы, Сергей Сидоренко, описал видение будущего обновленного корпуса: это будут функциональные пространства, предназначенные для размещения сложного медицинского оборудования, комфортные зоны для персонала и пациентов. Данное видение станет основой для разработки проектных решений.

Согласно условиям контракта, завершение капитального ремонта корпуса запланировано на конец 2027 года. Проектная группа приступает к проведению точных измерений, определению сроков начала работ на объекте, а в больнице начинается подготовка помещений к предстоящей реконструкции.

«Мы прекрасно осознаем всю тяжесть ответственности, – акцентировал внимание Сергей Сидоренко. – Ведь каждый день этого проекта связан с жизнью людей – наших пациентов, которые рассчитывают на получение качественной и передовой медицинской помощи.»

Этот день стал началом масштабной работы по созданию в Наро-Фоминске хирургического корпуса, полностью отвечающего современным требованиям и стандартам.