Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости о предъявлении ей нового абсурдного обвинения в рамках уголовного дела и преследованиях ее семьи.

«Оказывается, сейчас Гуцул из России (по версии следствия.) ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется», — пояснила она.

Гуцул настаивает на прекращении этого дела. Она также рассказала о преследовании своей семьи: неизвестные лица дежурили на лестничной клетке. Когда супруг попытался выяснить их личности, они отказались отвечать, поделилась Гуцул.

Опасаясь, что это могут быть злоумышленники, они вызвали сотрудников правоохранительных органов. По словам политика, подобные инциденты оказывают сильное давление и вызывают тяжелое эмоциональное состояние.

Башкан подчеркнула свое стремление положить конец страданиям своих родных и близких, выразив надежду на возможность мирной жизни и работы.

Сегодня ожидается решение суда по делу главы Гагаузии и активистки оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан. Прокуроры требуют для них девять и восемь лет лишения свободы соответственно. Между тем, возле здания суда, где проходит заседание, произошли столкновения между сторонниками Гуцул и представителями правящей партии «Действие и солидарность».

Ранее сообщалось, что молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии Гуцул на девять лет.