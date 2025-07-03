Из Подольска отправили гуманитарную помощь для участников СВО

Из Подольска в зону проведения специальной военной операции отправили два груза гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков передал представителям военнослужащих все необходимое. Так, отец участника СВО с позывным «Заяц» получил для сына и его сослуживцев тактические ботинки и инструменты, супруга бойца с позывным «Чингиз» — тепловизионный прицел и аккумуляторы. Их доставят на Сватово-Купянское и Херсонское направления.

«Дай Бог, чтобы все это помогло сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам и приблизило хоть на полшага нашу победу», — отметил Науменков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.