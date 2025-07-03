Сдвинута бетонная плита: в многоэтажном доме в Уфе произошел взрыв

В квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в Уфе вследствие разгерметизации углекислотного баллона произошел взрыв, сообщил телеграм-канал МЧС Башкортостана.

По информации ведомства, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты провели осмотр квартиры и предупредили об инциденте всех жильцов дома по улице Гагарина. Ведомство представило фото последствий взрыва: сдвинутая бетонная плита, выбиты балконная дверь и остекление на балконе.

«Погибших, пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и УГЗ города Уфы. Территорию внизу с целью обеспечения безопасности граждан оградили сигнальной лентой. Специалисты выполнят демонтаж конструкции бетонной плиты балкона, которая временно свисает.

Судя по кадрам МЧС, часть балконного блока выпала на улицу и зацепилась за деревья. Все предметы, находящиеся на балконе, из-за взрыва сброшены и перемешены между собой. Видно, что в конструкции появились дыры. В сообщении не указано, находились ли непосредственно в момент взрыва в квартире люди.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане в жилом доме произошел взрыв газа.