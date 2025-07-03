Снова похолодает: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни 5 и 6 июля

После небольшого потепления в период рабочей недели в выходные дни 5 и 6 июля в Москве и Московской области снова похолодает. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше +22 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Ночью в столице +13…+15, днем +19…+21 градус. В Подмосковье ночью +9…+14, днем +16…+21 градус. Ветер западный, северо-западный, ночью — 3-8 метров в секунду, а днем — от 6 до 11 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 6 июля, также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью +11…+13, днем +19…+21 градус. В Подмосковье ночью +6…+11, днем +17…+22 градуса. Ветер юго-западный. Ночью — от 3 до 8 метров в секунду, днем — от 6 до 11 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В первый рабочий день новой недели, 7 июля, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

«Температура ночью +11…+16, днем +22…+27. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду», — заключил Ильин.

Ранее стало известно, что сильные магнитные бури атакуют Землю в июле.