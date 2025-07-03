Захарова: согласован доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала ТАСС о согласовании доступа консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам РФ.

«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России», — сказала она.

Издание напомнило, что конфликт между странами начался 28 июня. На территории Екатеринбурга задержали восемь обвиняемых в ряде убийств. В региональном СК подтвердили информацию. Задержанных заключили под стражу.

Предварительно, один из фигурантов скончался. Причина — сердечная недостаточность. Известно также о втором умершем. Специалисты выясняют причину. Тела были переданы в Баку. Представители Азербайджана назначили судебно-медицинскую экспертизу. России выразили протест из-за признаков насилия умерших. В стране начались задержания российских граждан. Также были отменены все мероприятия, связанные с РФ. МИД РФ также выразила ноту протеста азербайджанскому дипломату.

Ранее политолог Шаяхметов предупредил об ослаблении РФ на фоне конфликта с Баку.