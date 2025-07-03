МИД Армении подтвердил намерение страны стать частью ШОС

В Министерстве иностранных дел Армении сообщили о стремлении страны присоединиться к рядам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Согласно заявлению, опубликованному в социальных сетях внешнеполитическим ведомством, Армения выразила заинтересованность во вступлении в ШОС, подчеркнув, что разделяет ключевые принципы организации, такие как уважение территориальной целостности, отказ от применения силы и признание нерушимости государственных границ.

В настоящее время в состав ШОС входят десять государств, а именно: Казахстан, Китайская Народная Республика, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан, Республика Узбекистан, Исламская Республика Пакистан, Республика Индия, Исламская Республика Иран и Республика Беларусь.

Ранее сообщалось, что Армения неожиданно отказалась от российского мороженого.