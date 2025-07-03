Пентагон прекратил поставлять Киеву вооружения из-за того, что президент США Дональд Трамп питает личную неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такую версию выдвинул журнал The Economist, который издается в Великобритании.

Издание заявляет, что Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому, и следствием этого стало прекращение поставок вооружений и боеприпасов.

«Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе», — указали журналисты.

Они добавили, что теперь Киев попал в крайне сложную ситуацию с линейной зависимостью. Чем меньше он получает от Запада оружия, тем больше теряет на фронте своих военных и тем большая площадь территорий оказывается отвоевана Россией.

Ранее сообщалось, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заподозрили в деменции после того, как он очень странно ответил на вопрос о новом центре для мигрантов во Флориде. Когда его спросили, насколько долго на этом объекте будут содержать попавших туда нелегалов, Трамп заявил, что будет проводить там много времени. Он стал утверждать, что ему там нравится.