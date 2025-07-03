Умер известный музыкант и композитор Андрей Моргунов

2 июля в Атлантик-Сити ушел из жизни Андрей Моргунов, советский и американский музыкант, композитор и продюсер. Об этом сообщил Аркадий Булгаков. В последние годы Моргунов проживал в этом городе.

Известие о смерти музыканта появилось в официальной группе рок-коллектива «Автограф».

Андрей Моргунов родился в Москве 13 июля 1962 года в семье с богатыми музыкальными традициями. Его бабушка, графиня Мария Алексеева, и мать Марина Мурсалова, были оперными дивами. Отец Леонард Моргунов, был известен как джазовый трубач, солист оркестра Эдди Рознера.

После окончания Московской консерватории Андрей начал свою карьеру в эстрадном оркестре Гостелерадио под руководством Михайлова. Он играл на барабанах в первом составе группы «Автограф», а затем перешел в ВИА «Вечный двигатель», где встретил Игоря Кезлю. В качестве аранжировщика он сотрудничал с певцом и композитором Юрием Антоновым около трех лет.

В 1983 году Моргунов увлекся музыкальными компьютерами, и уже в 1984 году появился проект «Новая коллекция» — дуэт клавишника (Андрея Моргунова) и гитариста (Игоря Кезли), исполнявший инструментальную музыку, быстро завоевавшую популярность на радио.

Позже к проекту присоединилась Лиза Суржикова. Моргунов считается одним из пионеров российской электронной музыки. Его композиции звучали в заставках популярных программ Центрального телевидения, таких как «Взгляд» и «До и после полуночи».

В 1988 году Моргунов заключил контракт с немецким музыкальным издательством и остался в Германии. В течение следующих десяти лет он работал в музыкальных студиях в различных городах Европы, включая Мюнхен, Берлин, Гамбург, Брюссель, Париж и Рим. За это время он выпустил семь сольных альбомов.

Позднее Андрей Леонардович переехал в США, где также достиг признания. Он стал членом Американской ассоциации композиторов, Манхэттенского продюсерского альянса и Объединения композиторов США, пишущих для кино. Моргунов является автором более 270 музыкальных произведений.

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