Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии мальчика, который пострадал в Шереметьево

Состояние двухлетнего мальчика, который получил серьезную травму в аэропорту Шереметьево и проходит лечение в Центре им. Рошаля в Красногорске, стабильно, врачи следят за его состоянием. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребенок уже может присаживаться с поддержкой», — написал он.

По словам губернатора, специалисты проводят плановую терапию для его дальнейшего восстановления. Воробьев также выразил благодарность медикам из красногорского центра за то, что они оказали своевременную помощь.

Напомним, что чудовищный инцидент, в результате которого пострадал мальчик, бежавший с семьей от войны в Иране, произошел 23 июня. В этот день 31-летний гражданин Белоруссии неожиданно подошел к стоявшему в зоне досмотра Шереметьево ребенку, поднял его и резко бросил с высоты своего роста. Шокирующие кадры появились в Сети.