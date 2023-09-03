Массажист Мищенко дала советы по избавлению от дряблого живота

По словам массажиста Анастасии Мищенко, упражнения на пресс, массаж, радиочастотный лифтинг способствуют избавлению от дряблости и позволят подтянуть мышцы живота. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в первую очередь следует исключить гормональный фактор, посетив эндокринолога. После чего перестать злоупотреблять жирными продуктами, сладким, алкогольными напитками, исключить стресс.

По мнению специалиста, от дряблости живота помогут избавиться постоянные упражнения на пресс. Также полезны LPG-массаж, RF-лифтинг и вакуумный баночный массаж.