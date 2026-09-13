Электросчетчик сломался или просрочен: кто должен оплатить замену

Жильцам квартир и владельцам частных домов объяснили, что делать при поломке или сбое электросчетчика. Также им отметили сроки бесплатной и обязательной замены. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

В многоквартирных домах и квартирах при замене счетчика не нужно платить, если соблюдается ряд условий. Обновление при этом требуется, если прибор сломан, утрачен или закончился срок его службы либо поверки.

«В многоквартирном доме прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик, то есть энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В частном доме этим занимается организация, которая обслуживает электрические сети», — добавил парламентарий.

В 2026 году на установку и ввод нового прибора отводится до 6 месяцев. О неисправности или утрате счетчика владельцу следует сообщить компании письменно или через личный кабинет.

Если срок нарушен, после обращения потребителя у организации есть еще 30 дней на замену. Затем плату за электричество рассчитывают с коэффициентом 0,95, то есть со снижением на 5%. Досрочная замена исправного счетчика по желанию владельца может быть платной.

Ранее россиян предупредили о рисках двойных тарифов за счетчики.