Медик Абдувосидов перечислил основные факторы развития варикоза

Варикозное расширение вен является патологическим состоянием, обусловленным повышением венозного давления, из-за чего расширяется просвет вены, истончается стенка сосуда и образуются так называемые варикозные узлы. Медик Хуршед Абдувосидов рассказал о факторах развития варикоза. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, эту болезнь принято считать женской не просто так, поскольку именно они из-за особенностей анатомии и физиологии, прежде всего детородной функции и гормональных изменений, подвержены варикозу больше.

Медик отметил, что главным фактором развития болезни является наследственность.