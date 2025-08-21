Медики нашли неожиданную причину агрессивного рака кожи

Американские онкологи из Национальных институтов здравоохранения США впервые описали клинический случай, в котором вирус папилломы человека (ВПЧ) стал прямой причиной развития плоскоклеточного рака кожи. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.

Если ранее β-разновидности этого вируса не считались способными интегрироваться в ДНК человека и вызывать онкологические заболевания кожи, то теперь новое исследование опровергло это.

Добиться новых результатов в исследовании помогла история болезни 34-летней женщины, которая поступила в клинику с рецидивирующей формой плоскоклеточного рака кожи. Несмотря на несколько проведенных операций и курс иммунотерапии, злокачественная опухоль продолжала возвращаться.

Тщательный генетический анализ выявил у пациентки редкую наследственную мутацию в гене, ответственном за производство белка ZAP70. Этот дефект сделал ее иммунную систему, в частности Т-клетки, уязвимой для β-вируса папилломы, который смог беспрепятственно запустить онкологический процесс.

Единственным эффективным методом лечения стала трансплантация стволовых клеток, направленная на полную замену дефектных иммунных клеток на здоровые. Операция прошла успешно, и вот уже более трех лет пациентка живет без рецидивов рака.

Этот случай доказывает, что наследственные нарушения в работе Т-клеток могут делать организм человека уязвимым к онкологическим заболеваниям, вызываемым β-вирусом папилломы, который широко распространен среди населения.

Вирусы папилломы человека включают 27 видов и более 170 штаммов, и большинство сексуально активных людей инфицируются им в течение жизни. Возможно также и бытовое заражение через микротравмы на коже.

