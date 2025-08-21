Врачи раскрыли, что видит человек в момент смерти

Итальянские медики, работающие в хосписах и паллиативных отделениях, систематизировали наблюдения за состоянием людей в конце жизни и пришли к некоторым выводам о том, что ощущает человек перед смертью, пишет агентство «Кулик».

Специалисты пришли к выводу, что процесс ухода из жизни часто происходит постепенно и имеет ряд характерных признаков.

Одним из первых симптомов является повышенная сонливость. У тяжелобольных пациентов периоды бодрствования сокращаются, угасание сил происходит постепенно. Сон становится более глубоким, а режим может быть сильно сбит. Отмечается, что со стороны это может выглядеть как уход от реальности.

Эмоциональное состояние также претерпевает изменения. Как рассказали специалисты, многие пациенты испытывают чувство отстраненности, беспокойства или глубокой тревоги.

Нередко врачи отмечают, что тяжелобольные люди на интуитивном уровне чувствуют свой скорый уход. Порой это проявляется в неожиданных словах прощания или завершении незаконченных дел.

Кроме того, зачастую у пациентов наблюдается потеря ориентации. Они могут переставать узнавать близких родственников, путаться в обстановке и времени.

Характерным, хотя и не до конца изученным явлением, становятся так называемые «видения», когда человек начинает говорить об умерших родных или знакомых как о присутствующих в комнате.

Как отмечают медики, с физиологической точки зрения, в момент наступающей смерти организм начинает постепенно отключать свои собственные «системы». В первую очередь человек начинается отказываться от питания и воды. Это естественный процесс, так как тело больше не может усваивать питательные вещества.

Кроме того, незадолго до смерти температура тела человека начинает падать, а дыхание становится нерегулярным. Также могут появляться длительные паузы между вдохом и выдохом.

Что касается мозговой активности, то, по данным некоторых исследований, в пиковый момент смерти мозг может переживать состояние, напоминающее глубокий сон или интенсивное воспоминание. Существует гипотеза, что в это время могут прокручиваться ключевые моменты жизни человека.

