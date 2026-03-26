Медики остановили кровотечение в двенадцатиперстной кишке без полостного вмешательства

В Серовской больнице применили малоинвазивную методику, позволившую справиться с опасным внутренним кровотечением без полостной операции. Эндоваскулярный хирург Иван Нарышкин провел вмешательство через небольшой прокол на руке пациента — доступ к поврежденному сосуду в двенадцатиперстной кишке был получен через артерию.

Пациент, находившийся в сознании, наблюдал за ходом процедуры на экранах мониторов. По его словам, в тот момент он с трудом мог поверить в то, что через прокол в руке можно добраться до желудка и остановить кровотечение. После завершения операции он также признался, что поначалу не осознавал, что все уже позади.

Восстановление, как отметил мужчина, прошло легко и без осложнений. Уже спустя два дня контрольная гастроскопия показала, что ткани заживают отлично. Эту оценку врача он назвал особенно ценной для себя. Сейчас пациент уже выписан и находится дома.