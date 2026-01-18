«Медицинское чудо или ошибка?» Американцу с раком легких предрекали смерть, но он прожил еще 40 лет

Случай американца греческого происхождения Стаматиса Мораитиса стал сенсацией в британской прессе. В 1980-х годах мужчине, проживавшему в США, поставили страшный диагноз — рак легких, дав на жизнь не более шести месяцев.

Вопреки логике, 65-летний Мораитис отказался от предложенной терапии и принял судьбоносное решение — вернуться к истокам, на солнечный остров Икарию. Там, в окружении родных пейзажей, он не только пережил отведенный срок, но и прожил ещё четыре десятилетия, скончавшись в глубокой старости.

Эту необычную историю «победы» над онкологией прокомментировал для aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин. Специалист предложил взглянуть на ситуацию с профессиональной точки зрения, отметив, что в прошлом диагностические ошибки были нередки.

«Такие чудеса были особенно часто в прошлые годы, когда не могли точно доказать, что это рак, потому что многие заболевания инфекционного и неинфекционного происхождения, профессиональные, связанные работой в сложных условиях, с углем, пылью, да, вызывают изменения, которые клинически похожи на рак легкого. <...> В первую очередь надо рассматривать версию ошибки при постановке диагноза», — отметил он.

Косвенным подтверждением этой гипотезы, по мнению Черемушкина, является резкое улучшение состояния Мораитиса сразу после переезда. На острове мужчина вел активную жизнь: занимался земледелием, выращивал овощи и ухаживал за виноградником, что было бы маловероятно при прогрессирующем онкологическом заболевании.

Таким образом, история, облетевшая мировые СМИ, с медицинской точки зрения, скорее всего, является примером изначально неверно диагностированного заболевания, симптомы которого удалось победить благодаря кардинальной смене образа жизни и окружающей среды.

Ранее сообщалось о том, что