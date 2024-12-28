Президент РФ Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому действия медиков, которые оказывают помощь, перестают подпадать под действие «оказания услуг». Указ по этому поводу появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В одной из статей Уголовного кодекса появилось дополнение. Там, где говорится о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вставлено новое предложение.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи», — указано в нем.

По данной статье чаще всего возбуждают уголовные дела в отношении медицинских работников. Ранее их помощь расценивалась в рамках гражданско-правовых отношений как услуги.

До этого сообщалось, что медики из волгоградской больницы возмутились финансовыми поборами. Их заставляли регулярно жертвовать часть своей зарплаты на помощь бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. Такие меры действовали не только в отношении медиков, но и вообще всех сотрудников больницы, вплоть до уборщиц.