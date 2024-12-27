Сборы на поддержку бойцов СВО возмутили медиков из больниц Волгограда

В Волгограде медиков заставили пожертвовать часть своей зарплаты на поддержку участников специальной военной операции. Это вызывало недовольство врачей, как сообщило издание «Волгоград Онлайн».

Руководство местной волгоградской больницы потребовало от сотрудников выделить часть своей заработной платы для участников специальной военной операции. Согласно новым указаниям, медики должны будут ежемесячно перечислять однодневный заработок в специальный фонд, который предназначен для поддержки бойцов.

Работникам сообщили, что в случае отказа от участия в сборе средств, они получат предупреждение. Подобные меры затрагивают не только врачей и медсестер, но и других сотрудников, включая уборщиц. Об этом в беседе с изданием рассказал аноним.

Ранее силовики задержали мужчину с ножом в волгоградской школе. Однако, он не успел навредить детям и педагогам. Известно, что гражданин находился в состоянии наркотического опьянения.