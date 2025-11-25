Медкомплекс в Кашире: за один визит — осмотр, анализы и прививка от гриппа

Жителям деревни Кокино в округе Кашира больше не нужно тратить день на поход в поликлинику, чтобы пройти полноценное медицинское обследование. 26 ноября современный диагностический комплекс на колесах приедет населенный пункт, чтобы за несколько часов провести комплексный профилактический осмотр. Это не просто флюорография в автобусе, а целая мини-поликлиника с четким и практичным планом действий.

Программа осмотра составлена так, чтобы за одно посещение получить максимально полную картину о состоянии здоровья. Она начинается с анкетирования и измерения базовых показателей — роста, веса и артериального давления. Далее у пациента берут кровь: клинический анализ сразу покажет уровень гемоглобина и другие важные маркеры, а экспресс-тесты определят концентрацию холестерина и глюкозы, что критически важно для оценки рисков диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По возрасту или показаниям медики снимут электрокардиограмму, а ключевым этапом станет обследование органов дыхания на современном флюорографе. Этот метод — самый эффективный способ ранней диагностики туберкулеза и новообразований в грудной клетке.

Завершит осмотр консультация врача-терапевта, который на месте расшифрует все результаты и даст персональные рекомендации.

Отдельным и важным бонусом для всех желающих станет возможность сделать прививку от гриппа, чтобы встретить сезон простуд во всеоружии.

Для участия в акции необходимо взять с собой стандартный пакет документов: паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Мобильный комплекс будет работать 26 ноября с 9:00 до 12:00 по адресу: д. Кокино, ул. Новая, д. 22.