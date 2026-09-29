Блокировки на Профи.ру: эксперт рассказала, почему они стали массовыми из-за автоматизации

Блокировки аккаунтов на Профи.ру случались и раньше, но сегодня они приобрели пугающий размах. Преподаватель математики Елена Рубцова в интервью радио Sputnik объяснила: причина в тотальной автоматизации. Алгоритмы отслеживают нарушения мгновенно, и, если репетитор хоть раз оступился, система реагирует без промедления.

По ее словам, век цифровых технологий диктует свои правила: все оптимизировано, все подчинено машине, и человеческий фактор больше не спасает. Именно поэтому массовые блокировки стали реальностью, с которой приходится считаться каждому, кто работает на агрегаторе.

Однако, по мнению эксперта, многие репетиторы сами провоцируют неприятности. Одно из самых распространенных нарушений — решение задач за ученика. Сервис прямо запрещает брать заказы, где просят выполнить работу вместо школьника или студента. Но преподаватели часто закрывают на это глаза: откликаются на заявку, берут деньги и решают задачу, не проводя урока. Это грубое нарушение, и сначала агрегатор выносит предупреждение, а при повторе анкету блокируют без лишних разговоров. Еще одна уловка — покупка отзывов. В интернете полно предложений от людей, готовых заказать услугу, оставить положительный комментарий и тем самым раскрутить профиль. За такое наказание следует незамедлительно: никаких предупреждений, сразу блокировка. Некоторые идут еще дальше и создают фейковые заказы: сами публикуют заявку, сами откликаются, сами выполняют и сами себе пишут хвалебный отзыв. Это тоже карается мгновенным баном.

Она подчеркнула, что потеря аккаунта означает не просто удар по репутации, но и лишение заработка, ведь на Профи.ру многие репетиторы находят основной поток клиентов. Восстановить профиль после блокировки практически невозможно, а начинать с нуля на другой площадке — долго и сложно. При этом эксперт подчеркивает: просто так, «на всякий случай», анкеты не блокируют. Если репетитор утверждает, что его забанили ни за что, стоит разобраться. Чаще всего выясняется, что он невнимательно читал правила агрегатора или просто не успевал за обновлениями. А правила нужно отслеживать, если есть желание успешно работать с сайтом.

Ранее преподаватель Листенгорт рассказал, почему репетиторы жалуются на новые правила Профи.ру.