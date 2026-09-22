Сухость кожи и частые болезни: эндокринолог раскрыла, о чем говорит нехватка витамина Е

Врач-эндокринолог, диетолог и диабетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik рассказала, на какие сигналы организма стоит обратить внимание при нехватке витамина Е. К числу тревожных признаков специалист отнесла сухость кожи, частые простудные заболевания и сбои менструального цикла.

По словам эксперта, эти симптомы могут указывать на дефицит токоферола — именно так называют витамин Е. Особенность этого вещества в том, что оно относится к жирорастворимым витаминам и способно накапливаться в организме. Главная роль витамина Е — антиоксидантная защита: он помогает удерживать активный кислород в безопасных пределах и не дает ему разрушать клеточные мембраны. Как пояснила Казачкова, все процессы в теле происходят с участием кислорода, и важно сохранять баланс между окислением и его нейтрализацией — именно эту задачу и решает токоферол.

Помимо защиты клеток, по ее мнению, витамин Е влияет на эластичность тканей: он поддерживает здоровье кожи, сосудов и сердечной мышцы, которые регулярно подвергаются микроповреждениям. Не менее значима его роль в гормональной системе — токоферол участвует в синтезе половых гормонов. Кроме того, он укрепляет иммунитет и помогает организму эффективнее противостоять инфекциям.

Чтобы восполнить потребность в витамине Е, врач советует включать в рацион продукты с высоким содержанием растительных масел. В первую очередь это семечки, орехи, авокадо и другие растительные продукты, богатые маслами: именно в них содержится «живой» витамин Е в естественной форме. При этом Казачкова не призывает к бесконтрольному приему добавок — естественные источники остаются наиболее предпочтительным вариантом.

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