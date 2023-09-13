Метеоролог Позднякова рассказала об опасностях магнитных бурь до конца недели

С начала текущего месяца у природы было запланировано немало магнитных бурь. Сегодня ожидается наиболее сильная. Синоптик Татьяна Позднякова объяснила подробности последствий магнитных бурь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее мнению, магнитные бури связаны с конкретными возмущениями и выбросами энергии непосредственно на солнце.

Синоптик добавила, что до конца этой недели фон будет от слабовозмущенного до возмущенного, и вероятны в определенные периоды серьезные магнитные бури.

По ее словам, прогноз магнитной активности уточняется ежедневно, тем не менее у большинства людей это происходит незаметно в плане самочувствия.