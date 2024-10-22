Миколог Вишневский назвал причину возросшего интереса Вашингтона к мухоморам из России

Пермский край в прошлом году стал лидером по экспорту мухоморов в США и Азию, поставив 565 кг грибов. Это связано с ростом интереса к альтернативной медицине. Миколог Михаил Вишневский рассказал, действительно ли в США медицина настолько плоха, что приходится лечиться мухоморами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, мухоморы доказали свою пользу для здоровья, однако в нашей стране подобных исследований мало. В то время как в мире разрабатываются препараты на их основе для нормализации сна, лечения депрессии и прочих заболеваний. Таким образом, мир активно использует красный мухомор, а Россия поставляет сырье, и ценное биологическое и медицинское сырье уходит в другие государства.

Эксперт пояснил, что уже доказана медицинская польза красного мухомора. Фармацевтические компании вкладывают десятки миллионов долларов в исследования и изготовление лекарственных препаратов из него. Так, микродозированное использование красного мухомора — правильное применение для соматического и психотерапевтического средств.

По его мнению, употребление шляпок мухомора в неограниченных объемах может привести к последствиям, аналогичным сильному алкогольному опьянению, тем не менее водка намного опаснее для человека, чем мухомор, поскольку вызывает привыкание.

Ранее сообщалось, что айтишник скончался в Сочи из-за мухоморного ретрита в горах.