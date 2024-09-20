Айтишник скончался в Сочи из-за мухоморного ретрита в горах

Путевку на тот свет уроженец Архангельской области оформил за 105 тысяч рублей. Во время путешествия с гуру по горам он принял неизвестную настойку и скончался, пишет Mash.

IT-специалист поехал в отпуск на Черноморское побережье и заплатил 105 тысяч рублей гуру. В путевку вошло проживание в элитном поселке Эдельвейс, массаж и напитки из мухоморов. Проводились и сомнительные духовные практики, которые проводил некто по имени Захар. Какого-либо медицинского образования у него не было.

Отвар гостю намешали при нем. В напиток пошли галлюциногенные грибы с дозировкой, превышенной в пять раз выше обычной. Турист мгновенно получил некроза желудка, отека мозга и легких.

Просветленному гуру теперь грозит до шести лет тюрьмы. Он также должен будет должен выплатить компенсацию семье погибшего.

Ранее сообщалось, что москвичка поругалась с матерью и сообщила в полицию о выращивании ею марихуаны.