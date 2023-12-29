Микробиолог Цветикова перечислила способы замены майонеза в салатах

Одним из наиболее любимых салатов жителей нашей страны является оливье. Микробиолог Софья Цветикова рассказала о его влиянии на кишечник и самом вредном компоненте данного салата. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, в оливье присутствует сразу несколько овощей: картофель, морковь, лук, горошек, содержащих клетчатку и пищевые волокна, которые полезны для кишечника.

Эксперт добавила, что вредным ингредиентом в этом салате является колбаса, которую следует заменить отварной курицей или говядиной. Также вреден майонез, поскольку в нем легко размножаются бактерии золотистого стафилококка. Его можно заменить нежирной сметаной или натуральным йогуртом.