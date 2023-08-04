Министерство здравоохранения РФ сообщило о начале подготовки к сезону гриппа
Фото: [© Александр Казаков/РИА Новости]
Эта подготовка уже начата. Ведомство заключило контракты с поставщиками вакцин.
Такие сведения обнародовал глава российского здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться», - заверил он.
Его слова привело ТАСС. Министр также добавил, что все соответствующие разнарядки ан выделение вакцин медицинским учреждениям уже составлены и даже выданы. Самыми первыми препараты начнут получать регионы, которые расположены на севере страны, так как по статистике именно в них начинается ежегодная эпидемия.