Минздрав будет жестче контролировать оборот препаратов для аборта

Министерство здравоохранения России усилит меры по контролю за препаратами для медикаментозного прерывания беременности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 июля.

«Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета», – говорится в сообщении Минздрава России.

18 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко также сообщил, что Минздрав РФ разработал программу по учету препаратов для аборта в аптеках. Соответствующий законопроект будет отправлен на рассмотрение.

Ведомство планирует обсудить запрет на проведение абортов в частных клиниках. Отдельно Мурашко отметил, что общее число случаев прерывания беременности в стране за последнее время сократилось, но этот показатель можно свести до минимума.

В феврале 2023 году председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в рамках XXХI Международных Рождественских образовательных чтений заявил, что в российском законодательстве не хватает нормы, согласно которой женщина сможет сделать аборт только в том случае, если согласие на это дал ее муж.

Ранее о планах внести законопроект о запрете абортов заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Поправки должны предполагать вывод прерывания беременности из системы ОМС по немедицинским показаниям.