Минздрав Нижегородской области запретил эмодзи в выписках и протоколах

Министерство здравоохранения Нижегородской области разослало в подведомственные больницы и поликлиники официальное письмо, в котором предписало врачам полностью отказаться от использования эмодзи при оформлении электронных медицинских документов. Как сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале, поводом для такого решения стали участившиеся случаи появления графических символов в выписках и протоколах, которые пациенты получают на портале госуслуг.

В ведомстве обратили внимание, что большинство обнаруженных смайликов типичны для текстов, сгенерированных нейросетями. Само по себе применение искусственного интеллекта при составлении заключений не является нарушением, однако финальный текст должен быть тщательно выверен врачом. Поскольку алгоритмы могут допускать ошибки в медицинской терминологии или дозировках, полностью перекладывать на них оформление документов рискованно.

Согласно опросу, проведенному среди медицинских работников региона, около 20 процентов респондентов уже регулярно используют ИИ для заполнения документации, а еще 30 процентов хотели бы освоить эти инструменты, но пока не обладают нужными навыками.