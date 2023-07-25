Минздрав отказался от массовой вакцинации против коронавируса

Российский Минздрав представил предложение об отказе от массовой вакцинации против COVID-19 в пользу вакцинации уязвимых категорий населения страны. Об этом сообщил «Коммерсантъ» .

В проекте предлагается перейти на вакцинацию тех граждан, что не вакцинировались ранее или не переболели «ковидом» за последние 3 года. Противники вакцинации уже успели выразить недовольство по поводу подобного решения.

Вакцинировать предлагается совершеннолетних граждан, не переболевших COVID’ом и не вакцинировавшихся ранее. Предлагается также привить граждан возраста 60 лет и выше, а также уязвимых к вирусу россиян. Уязвимыми Минздрав назвал людей, страдающих от хронических заболеваний дыхательной системы, тубуркулеза, сердечных заболеваний, диабета и ожирения. Было также рекомендовано вакцинировать граждан с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Если проект будут одобрен, то он начнет действовать с 1 апреля 2024 года и до 1 марта 2030 года.