Минздрав разрешил исследования обновленного «Спутника V»

Российский Минздрав одобрил проведение исследований обновленной отечественной вакцины «Спутник V» с изменениями в составе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на реестр разрешенных исследований от отечественного ведомства.

В документе реестра уточняется, что перед этими исследованиями стоит задача оценить безопасность, реактогенность и иммуногенность новой вакцины.

Уточняется также, что данные исследования будут окончены к 2025 году. В них примет участие около сотни добровольных участников.

Сообщается, что было выдано разрешение на исследование вакцины против COVID для детей от 12 до 17 лет с изменениями в составе. Известно, что исследования этой вакцины будут завершены так же, в конце 2024 года.