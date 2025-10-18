Минздрав России разработал новую систему диспансерного наблюдения для пациентов с зависимостью

Минздрав России представил проект нового регламента, который предполагает переход на обновленную систему диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими зависимости и психические расстройства.

Согласно документу, всех пациентов планируется распределить по четырем ключевым группам.

В предложенной классификации выделяются лица, употребляющие психоактивные вещества, страдающие алкогольной зависимостью, а также те, у кого выявлена зависимость от иных веществ. В отдельную, четвёртую группу войдут пациенты, направленные на лечение по решению суда, включая тех, кто ранее уже состоял на учёте у психиатра.

Важным нововведением является принцип добровольности: наблюдение будет осуществляться исключительно с информированного согласия пациента. Однако в случае смены места жительства на срок более трёх месяцев гражданин обязан будет самостоятельно обратиться в медицинское учреждение по новому адресу для продолжения наблюдения.

